6 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün özgürlük gündeminde yer alabilir. Bu dönemde her zamanki disiplinli, kuralcı ve düzenli karakterinden uzaklaşabilirsin. Belki de artık kuralları yıkma zamanın gelmiştir. İçsel kaosları sonlandırmak için kurduğun düzende bazı değişiklikler yapma cesareti bulabilirsin. İşte tam da bu noktada Merkür ile Mars arasındaki kare açı, kendi çizdiğin sınırları yıkman konusunda seni destekleyecektir.

Şimdi gerçek başarı ve ruhsal tatmin arasındaki çizgiyi belirlemelisin. Bu sayede kariyer yolundaki hırslarını doğru yönetmeye başlayabilirsin. İçsel boşluktan kurtulabilir, gerçekten ne ile mutlu olduğunu ve neyi başarmak istediğini keşfedebilirsin. İş hayatındaki başarıları taçlandıracak arzulara da odaklanabilirsin. Böylece hem daha başarılı hem de daha tutkulu ve mutlu olabilirsin.

Sahi, neyi başarmak istiyorsun? Hemen her konuda yetenekli olan Oğlak burçları için bugünden itibaren başarı bir amaç değil araç olacak. Haliyle haftanın son günü mutlu ve eğlenceli geçecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...