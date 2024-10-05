6 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün konfor alanın sarsılabilir. Dikkatli ol, kurduğun düzen düşündüğün kadar güçlü olmayabilir. Özellikle kendini aşırı derecede güvende hissettiğin konular, bazı detayları gözden kaçırmana sebep olabilir. Zira güveniyorsan, kontrol etme arzusunu kaybedersin. İşte tam da bu noktada derinlerdeki güven eksikliklerine kulak vermelisin.

Merkür ile Mars arasındaki kare açının etkisi altında, sezgilerin sana yol gösteriyor olabilir. Hem maddi hem de manevi anlamda bazı değişiklikler yapmanın zamanı geldi. Bu değişiklik arzusu aslında ruhunun kendini keşfetmesi için kıymetli bir davet gibi görünüyor. Gökyüzünün uyarılarına kulak verirsen, kurduğun sistemi derinlerden çürüten ne varsa ayıklayabilirsin.

Sence de artık bahar temizliğinin zamanı gelmemiş miydi? Yılın son çeyreğinde kendine ve geleceğine yatırım yap. Yeni kuracağın düzen, konfor alanını genişleteceği gibi refah düzeyini de arttıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...