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6 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

6 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 19:01

Aşırı güven size hata yaptırabilir! Peki 6 Ekim Pazar gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 6 Ekim Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün konfor alanın sarsılabilir. Dikkatli ol, kurduğun düzen düşündüğün kadar güçlü olmayabilir. Özellikle kendini aşırı derecede güvende hissettiğin konular, bazı detayları gözden kaçırmana sebep olabilir. Zira güveniyorsan, kontrol etme arzusunu kaybedersin. İşte tam da bu noktada derinlerdeki güven eksikliklerine kulak vermelisin. 

Merkür ile Mars arasındaki kare açının etkisi altında, sezgilerin sana yol gösteriyor olabilir. Hem maddi hem de manevi anlamda bazı değişiklikler yapmanın zamanı geldi. Bu değişiklik arzusu aslında ruhunun kendini keşfetmesi için kıymetli bir davet gibi görünüyor. Gökyüzünün uyarılarına kulak verirsen, kurduğun sistemi derinlerden çürüten ne varsa ayıklayabilirsin. 

Sence de artık bahar temizliğinin zamanı gelmemiş miydi? Yılın son çeyreğinde kendine ve geleceğine yatırım yap. Yeni kuracağın düzen, konfor alanını genişleteceği gibi refah düzeyini de arttıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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