6 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kendini savunmaktan vazgeçeceksin. Doğru olduğunu, iyi olduğunu ya da güçlü olduğunu göstermek istemeyeceksin. Sanıyoruz ki Merkür ile Mars arasındaki kare açı, egolarından kurtulmanı sağlayacak. Bu dönemde kalbinle hareket edeceksin. Yüreğinin derinlerinden gelen eleştirilere kulak vereceksin. Etrafındakileri ve dış dünyayı bir tehdit olarak görmeyi bırakarak kendine odaklanacaksın.

İşte tam da bu noktada içindeki çocuğu keşfedeceksin. Yaratıcı güçlerin ortaya çıkacak ve resmen yenileneceksin. Yaptığın hataları telafi etme fırsatı bulacak, tabii bu sırada hatalarından da ders alacaksın. Daha da önemlisi eskisinden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaksın. Ve sen söylemeye gerek duymasan da herkes ne kadar güçlü olduğunu görecek.

Bu durumun iki etkisinden söz etmeliyiz. Biri iş hayatında elde edeceğin başarılar. Zira bu dönemde rakiplerin seninle yarışamayacak. Diğeri ise romantik başlangıçlar. Bu yeni halin karşı cinsin ilgisini çekebilir. Bir yabancı sana olan ilgisini belli etmek için her yolu deneyebilir. Onu görmezden gelme. Belki de aradığın aşk onudadır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...