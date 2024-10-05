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6 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

6 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 19:01

Kendinizi korumalı ve özgürleşmelisiniz. Peki 6 Ekim Pazar gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 6 Ekim Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün öfke patlamalarına dikkat etmelisin. Bir süredir bastırdığın bazı duygular ya da savunmasız kaldığını hissettiğin konular artık seni çok fazla yormaya başlamış olabilir. Merkür ile Mars arasındaki kare açının da etkisiyle bu durum, kendini koruma çabasına dönüşebilir. Fakat bu konuda yöntemin pek de doğru olmayabilir. Ziyadesiyle patlamaya hazır bir volkan gibisin. Ve eğer patlarsan sana bunu yaşatanlar değil, sen suçlu olacaksın. 

İşte tam da bu noktada iletişimde sert tavırlardan kaçınmalısın. Özellikle ailevi konularda sükunetini korumalı ve sakin bir şekilde hareket ederek hakkını savunmalısın. Unutma sesini yükselten taraf haklı olan taraf demek değildir. Mars'ın da desteği ile dengeyi kurmayı başarırsan kazanacaksın. 

Bu arada ortaklık ilişkileri ve romantik konularda da benzer durumlardan söz etmek mümkün. Sanıyoruz ki artık bazı saygısızlıklara sabrın kalmadı. Hadi kendini özgürleştir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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