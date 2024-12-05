6 Aralık Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün sınırlarını korumak isteyeceksin! Kişisel alanların, yaşam tarzınla ilgili sınırların ve beklentilerin netleşecek. İstediğini elde etmek için hızlı kararlar vereceksin. Kendini özgür hissetmek için baskıdan kaçacaksın. Tek başına birey olma, hayatı kontrol etme arzusu ile biraz yalnız kalmak dahi isteyebilirsin. Mars durduğunda, sen de insanları durduracaksın: Sınırlarını bilmelerini sağlayacaksın.

Tam da bu noktada kendini daha özgür ve daha rahat hissetmeye başlayacaksın. Kontrol sende artık duygularının da hayatının da kontrolünü eline alabilirsin. Böylece bazı insanlarla yol ayrımı yaşayabilirsin. Şimdiden söyleyelim, hiçbir ayrılığa üzülmene gerek yok. Zira her vedada güçleneceksin. Bunu yılın son temizliği olarak düşünebilirsin.

Cesur kararlarla iş hayatını da şekillendirmeye ne dersin? Bir süredir başlamak istediğin projeler için doğru an geldi. Özellikle dijital dünyada daha aktif olsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...