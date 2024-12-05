onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Boğa Burcu
6 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

6 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
05.12.2024 - 19:02

Eteğinizdeki taşları dökün! Peki 6 Aralık Cuma gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 6 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kelimelerini dikkatle seçmelisin. Belki de hayatın boyunca pek çok kez düşündüğün, içinden tekrarladığın o derin ve anlamlı konuşmaları yapacaksın. Artık eteğindeki taşları dökeceksin. Mars durduğunda, sen ilerlemek isteyeceksin! 

Tam da bu noktada üzerindeki yüklerden kurtulacak, hafifleyeceksin! Kendini ifade etmekten, isyanını ya da aşkını dile getirmekten korkmayan halin, saygı ile karşılanacak. Elbette karşı çıkanlar da olacaktır. Ancak istediğini yapmak konusunda artık sana kimse engel olamaz. Daha fazla içinde tutmamalısın. Söyle... Yaralarını, travmalarını, isteklerini ya da hayallerini anlat! Olduğun kişi ile huzuru bulacaksın. 

Değişimin sancılı yanları kadar huzurlu yanlarıyla güçlenirken, dost da edineceksin. Daha doğrusu kim dost kim düşman göreceksin. Kendine güvenli bir alan inşa edip, kalıcı bağlarla güçleneceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın