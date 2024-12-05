6 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kelimelerini dikkatle seçmelisin. Belki de hayatın boyunca pek çok kez düşündüğün, içinden tekrarladığın o derin ve anlamlı konuşmaları yapacaksın. Artık eteğindeki taşları dökeceksin. Mars durduğunda, sen ilerlemek isteyeceksin!

Tam da bu noktada üzerindeki yüklerden kurtulacak, hafifleyeceksin! Kendini ifade etmekten, isyanını ya da aşkını dile getirmekten korkmayan halin, saygı ile karşılanacak. Elbette karşı çıkanlar da olacaktır. Ancak istediğini yapmak konusunda artık sana kimse engel olamaz. Daha fazla içinde tutmamalısın. Söyle... Yaralarını, travmalarını, isteklerini ya da hayallerini anlat! Olduğun kişi ile huzuru bulacaksın.

Değişimin sancılı yanları kadar huzurlu yanlarıyla güçlenirken, dost da edineceksin. Daha doğrusu kim dost kim düşman göreceksin. Kendine güvenli bir alan inşa edip, kalıcı bağlarla güçleneceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...