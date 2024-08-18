5 Yaşındaki Zayn Yine Pistlerde: Spor Arabayla 312 Kilometre Hız Yaptı

Kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez ATV ile üzerinden atladığı milyonluk Lamborghini'de saatte 312 kilometre hız yaptı. O anlar sosyal medyada, ‘5 yıl 128 günlük Zayn, saatte 312 kilometre hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu’ sözleriyle paylaşıldı.