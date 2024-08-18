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5 Yaşındaki Zayn Yine Pistlerde: Spor Arabayla 312 Kilometre Hız Yaptı

5 Yaşındaki Zayn Yine Pistlerde: Spor Arabayla 312 Kilometre Hız Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.08.2024 - 14:55

Kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez ATV ile üzerinden atladığı milyonluk Lamborghini'de saatte 312 kilometre hız yaptı. O anlar sosyal medyada, ‘5 yıl 128 günlük Zayn, saatte 312 kilometre hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu’ sözleriyle paylaşıldı.

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İşte o görüntüler...

Yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez ATV ile üzerinden atladığı milyonluk Lamborghini Revuelto ile sürat denemesi yaptı.

Yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez ATV ile üzerinden atladığı milyonluk Lamborghini Revuelto ile sürat denemesi yaptı.

Saatte 312 kilometre hıza ulaşan minik Zayn, yaptıklarıyla insanları hayrete düşürmeye devam ediyor.

Saatte 312 kilometre hıza ulaşan minik Zayn, yaptıklarıyla insanları hayrete düşürmeye devam ediyor.

Adeta nefes kesen gösteri sonrasında drift atan minik Zayn’ın o anları sosyal medyada, ‘5 yıl 128 günlük Zayn, saatte 312 kilometre hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu’ sözleriyle paylaşıldı.

Adeta nefes kesen gösteri sonrasında drift atan minik Zayn’ın o anları sosyal medyada, ‘5 yıl 128 günlük Zayn, saatte 312 kilometre hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu’ sözleriyle paylaşıldı.

Görüntüler, milyonlar tarafından izlenirken beğeni yağmuruna tutuldu.

Görüntüler, milyonlar tarafından izlenirken beğeni yağmuruna tutuldu.
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