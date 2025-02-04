5 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hızlı adımlar atacaksın! İşlerin adeta su gibi akacak. Özellikle iş hayatında önünde engel teşkil eden sorunlar var ise çözüm de elinin altında olacak. Venüs'ün Koç burcunda konumlandığı bugün, tüm isteklerini gerçeğe dönüştürmeye de hazır olmalısın.

Şans ve büyüme enerjisi ile dolup taşarken hedeflerini de yükseltmelisin. Ancak dikkatli ol biraz aceleci ve panikli davranabilirsin. Bu durum kazanacağın mücadeleyi kaybetmene neden olabilir. Hata yapmak istemiyorsan, emin adımlarla ilerle ve yavaş ol!

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Zira büyüme enerjisi ilişkine ve ailene de yansıyacaktır. Ailenin büyümesi ve genişlemesi söz konusu olabilir. Görünen o ki yakın zamanda aşkın evlilik ile taçlanabilir. Kutlamaya hazır ol, keyifli bir partide aşka 'evet' demekten fazlasına kavuşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...