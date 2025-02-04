5 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün her zamankinden planlı ve stratejik adımlar atabilirsin. Harekete geçmek için her detayı enine boyuna düşünebilir, düzeni sağlamadan adım atmak istemeyebilirsin. Özellikle iş hayatında istikrar ve başarı sağlamak için en doğruyu yapmaya uzun süre kafa yorabilirsin.

Venüs'te konumlanan Koç burcunun sana ters etki ettiğini de söylemeliyiz. Özgürlükçü, hızlı ve aceleci yanlarından sıyrılacaksın. Bu sayede ayakların yere her zamankinden çok daha sağlam basacak.

Görünen o ki bu süreçte bir yere bağlanma şansın da artıyor. Kalıcı bir düzen kurup her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olmak isteyeceksin. Sanırız aşkın gezegeni Venüs, bu sayede kalbinin sahibi ile de dengeyi bulmanı sağlayacaktır. Taşlar şimdi yerine oturacak, bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...