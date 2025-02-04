5 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün her zamankinden tutkulu ve heyecanlı olabilirsin. Aşka odaklanıp duygularını doğrudan açıklamak ve ne hissediyorsan söylemek isteyebilirsin. Özellikle duyguların akışına kapılmayı, sevgiyle güçlenmeyi tercih edebilirsin.

Aşkın gezegeni Venüs'ün cesur Koç burcunda konumlanmasıyla hislerin konusunda her zamankinden gerçekçi olacaksın. Bu noktada sevmediğin insanlarla yüzleşmek konusunda da zorlanmayacaksın. Tabii bu açık sözlülüğün etrafındakiler için biraz acı verici olabilir. Belki de fırsat bu fırsat sosyal çevrende önemli bir temizlik söz konusu olabilir. Sana yük haline gelen bağları ve ilişkileri kesip atmak gündeminde yer alabilir.

İş hayatında ise rakiplerine acımayacaksın. Bu aşamada hırsların ortaya çıkacak ve hedefine ulaşmak için var gücünle çalışacaksın. Haliyle başarı da elde edeceksin. Yeter ki geri adım atma ve durmayı düşünme. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...