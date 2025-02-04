5 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün duygusal anlamda güvenilir ve istikrarlı bir alana ihtiyaç duyabilirsin. Sevdiğin insanlarla arandaki bağın alıştığın gibi devam etmesine özen göstereceksin. Değişen her tavır, davranış ya da söyleme büyük bir dikkatle odaklanacaksın. Ne olduğunu anlamak için tüm gizemleri çözmek isteyeceksin.

Venüs'ün Koç burcunda konumlandığı bugün güvenmek için gerçeklere her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyacaksın. Konfor alanının sınırlarını korumak için derin düşünceler ve tespitlere odaklanacaksın. Bu aşamada merakına yenik düşüp partnerinin ve sevdiklerinin sınırlarını da zorlayabilirsin.

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim! Ortakların, iş arkadaşların ya da çalışanlarından yüzde yüz sadakat bekleyeceksin. Öte yandan uzun zamandır beklediğin haber de çok yakında gelecek. Yeni projene ilk adımı atmanın şimdi tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...