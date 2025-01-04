5 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kendini sağlama almak isteyeceksin. Güvenli bir alana ve konfora ihtiyaç duyacaksın. Dahası kendini garanti altına almak için harekete de geçeceksin. Güneş'ten aldığın güç ile hayatındaki önceliklerin değişmesi gerektiğini hissedebilirsin.

Tam da bu noktada en çok önemsediğin kişi sen olacaksın! Her zaman adaletli, düzenli ve kendinden feragat eden kişiliğinden biraz uzaklaşabilirsin. Kendinden vermek istemeyeceksin... Yılın ilk hafta sonunda kendi değerine odaklanacaksın. Belki de aile bireylerinle dahi arana birtakım mesafeler koymayı düşünebilirsin. Bu aşamada biraz yalnızlaşmak ve geri çekilmek de gündeminde yer alabilir.

Özel hayatında geri çekilirken, iş hayatında ise öne çıkacaksın! Başarılı olmak için risk almaya, rekabete ve mücadeleye hazır gibisin. Şimdi rakiplerin düşünsün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...