5 Nisan Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün bol bol söylemek, dinlemek ve öğrenmek isteyebilirsin. Güneş ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, iletişim ve öğrenme konularında yeni başlangıçlara işaret ediyor. Venüs'ün Koç burcunda konumlanması, düşüncelerini ve fikirlerini cesurca ifade etme ihtiyacını artırıyor. Kısacası bugün sözlerindeki cesaret ve netlik bazıları için korkutucu olabilir. Senin için ise rahatlatıcı!

İlk olarak aşk hayatında sözlerinin ne ifade edeceğini ele alalım! Partnerinle arandaki ilişki, iletişim becerilerin sayesinde yeni ve heyecan verici hale gelebilir. Senden bir süredir duymak istediği şeyleri duyan partnerin ya da flörtün, yüreğini açabilir. Sevildiğini hissetmeye hazır ol. Kariyerinde ise, eğitimler ve seminerler seni ileriye taşıyacak bilgiler sunabilir. Fakat bu gibi etkinliklerde özellikle konuşmacı ya da sunum yapan kişi olabilirsin. Bilgini kanıtlayacağın günün sonunda iş tekliflerine de açık olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...