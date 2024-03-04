5 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün aile ve ev hayatıyla ilgili konular öne çıkabilir. Bir süredir evde veya aile bireyleriyle fazla vakit geçiriyor olabilir misin? Bugün yoğun birlikteliklerin ve gökyüzünün güçlü çekiminin etkileriyle bir takım sınırlar asılmış olabilir. Evde çalışma saatlerin veya aile işleriyle ilgili sorumlulukların artabilir. Bu da planlarını bozabilir, düzenini pek de tercih etmediğin yönde değiştirebilir. Belki de partnerinle birlikte rahatlamak için birbirinize zaman ayırmanın vakti gelmiştir. Baş başa bir etkinlik ya da dışarıda geçirilecek vakit ilişkinize iyi gelebilir. Biraz tazelenmeye ve yenilenmeye ihtiyaç duyuyor gibisin.

Merkür'ün etki alanında olduğun bugünlerde enerjini doğru yönetmek için egzersiz yapmak veya doğada yürüyüş yapmak ruh halini iyileştirebilir. Harekete ve bu sayede zihnini tamamen boşaltmaya ihtiyacın var. Son olarak bugün kendin için bir şeyler yapmak sana kendini iyi hissettirebilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...