5 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün macera ve özgürlük arzusuyla dolu olabilirsin. İçindeki ses 'işi gücü geride bırak ve partnerinle yeni şeyler keşfetmek için plan yap' diyor olabilir. Peki senin onu dinleyecek cesaretin var mı? Görünen o ki içindeki maceraperest hemen harekete geçmek istiyor. Üstelik sen de hayatta bazen biraz esnek olmamız gerektiğini hatırladığın bu anlarda yola çıkmak için hazırsın. Şimdi tek önemli olan iyi bir plan yapmak ve rotayı çizmek!

Daha önce hiç gitmediğin bir yere gitmek, hiç denemediğin bir şey denemek ya da nereye gittiğini düşünmeden yolu takip etmek... Özgürlüğün gezegeni Uranüs ve maceracı Mars sana yol gösteriyor! Bu iki güçlü gezegenin etkisiyle yaşadığını hissetme arzusuyla dolabilirsin. Bu sırada sakin doğa yürüyüşleri veya açık hava aktiviteleri de ruh halini iyileştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...