5 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün bağımsızlık ve özgürlük ihtiyacını dengelemeye çalış. Aksi takdirde hem iş hem de aşk hayatında sorunlar yaşayabilirsin. Uranüs'ün özgürlüğüne düşkün ve heyecanlı atmosferi seni de etkisi altına alabilir. Bu durum sorumluluklardan kaçma, bağımsızlık isteğiyle bağlılıkları sorgulama gibi durumları beraberinde getirebilir.

İşte yapman gereken! Merkür'ün aşk enerjisine ve ilişkilere desteğine bir şans ver. Tam ta bu noktada iç sesini dinle ve durumu partnerinle paylaş. Hislerini açıklıkla, karşılıklı saygı ve anlayış içinde onunla paylaşmak ilişkinizin güven sorunlarını ortadan kaldırabilir. Konuşmanın sonunda kendini daha özgür ve aşka bağlı bulabilirsin.

Özellikle günün ikinci yarısında tüm bu sorunlardan uzaklaşarak kafanı dinleyecek bir yol bulmalısın. Örneğin sosyal etkinliklere katılarak yeni insanlarla tanışmak enerjini yükseltebilir. Kendini yanında rahat hissettiğim dostlarına bir araya gelmeye de tercih edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...