5 Mart Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün pratik ve düzenli bir yaklaşımla ilişkini güçlendirebilirsin. İlk iş olarak partnerinle ortak hedefler belirleyebilirsin. Bir süredir sorunlarınla yalnız başına mücadele ediyorsun. Fakat her şeyi tek başına halletme isteğin, hem sana hem de partnerine zarar veriyor olabilir. Güçlü Başak burçları kimi zaman sevdiklerine kendilerini güçsüz ya da değersiz hissettirebilir. Tam da bu yüzden belirleyeceğiniz ortak hedefler, ilişkinize dair paylaşacaklarınız hayatınızın dinamiklerini değiştirebilir.

Uranüs'ün etkisiyle hayata karşı yorgunluklarını fark edebilirsin. Ve artık birilerinin omzuna yaslanan kişi olmak isteyebilirsin. Biraz dinlenmenin zamanı geldi. Kendine zaman ayırarak ve dinlenerek enerjini yenile. Bu sırada partnerinin de elinde tutmasına izin ver. Huzur bulduğunu hissedeceksin!

İş hayatında da daha az sorumluluk almayı deneyebilir misin? İş arkadaşlarınla iş birliği yaparak veya birlikte çalıştığım kişilere güvenerek işe başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...