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5 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

5 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
04.11.2024 - 19:11

Uranüs, ilişkilerinizi değiştirebilir. Peki 5 Kasım Salı gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 5 Kasım Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün iletişiminin bozulması bir hayli olası! Aman dikkat bu aralar güçlü bir değişim yaşayabilirsin. Güneş ve Uranüs arasındaki karşıtlık enerjisiyle sıradanlıktan çıkıp, cesur ve iddialı bir şekilde kendini ifade edebilirsin. Ancak sanıyoruz ki bu astrolojik olayın etkisinde alışılmışın duşuna çıkmak düşündüğünden zor olabilir. 

Zira, yakın çevrenle olanlarda özgürlük arayışı değişebilir. İnsanların sana müdahale ettiğini ya da kısıtladığını hissetmeye başlayabilirsin. Haliyle gerginlikler ve kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Tam da bu noktada sana ilham veren kişilerle yakınlaşmalısın.

Tüm bunların dışında içsel gelgitlerin sırasında iş hayatındaki düzeni bozmamak adına daha sessiz olmayı tercih edebilirsin. Sıradanlıktan çıkarmak istediğin ilişkiler arasında iş arkadaşlığı olmamalı. İş dünyasında tercih ettiğin iletişim dilini değiştirmesen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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