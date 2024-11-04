5 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün iletişiminin bozulması bir hayli olası! Aman dikkat bu aralar güçlü bir değişim yaşayabilirsin. Güneş ve Uranüs arasındaki karşıtlık enerjisiyle sıradanlıktan çıkıp, cesur ve iddialı bir şekilde kendini ifade edebilirsin. Ancak sanıyoruz ki bu astrolojik olayın etkisinde alışılmışın duşuna çıkmak düşündüğünden zor olabilir.

Zira, yakın çevrenle olanlarda özgürlük arayışı değişebilir. İnsanların sana müdahale ettiğini ya da kısıtladığını hissetmeye başlayabilirsin. Haliyle gerginlikler ve kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Tam da bu noktada sana ilham veren kişilerle yakınlaşmalısın.

Tüm bunların dışında içsel gelgitlerin sırasında iş hayatındaki düzeni bozmamak adına daha sessiz olmayı tercih edebilirsin. Sıradanlıktan çıkarmak istediğin ilişkiler arasında iş arkadaşlığı olmamalı. İş dünyasında tercih ettiğin iletişim dilini değiştirmesen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...