5 Kasım Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün gizli potansiyelini ve gerçek yeteneğini ortaya çıkarmalısın. Güneş ve Uranüs arasındaki karşıtlık enerjisinden güç alarak yaratıcı yönlerine odaklanmalısın. İş hayatında da özel ve farklı olana daha fazla vakit ayırman şart! Yani sınırları aşmanın tam zamanı.

Elbette bunu yaparken her zamanki detaycılığın ve hassasiyetin ile başarıya odaklanacaksın. Özel ürünlerin ya da fikirlerin kârını zararını en ince ayrıntısına kadar ele alıp başarıdan başarıya koşacaksın. Bu yüzden bugün aklına gelen fikri söylemekten geri durmamalısın! Hatta bunun için hemen harekete geçmelisin.

Güneş'in etkisi altında meydana gelebilecek bir diğer husus ise kendi iç dünyanda ani bir uyanış olacak! Tam da bu aşamada geçmişten sıyrılmak ve yeni bir başlangıçlar yapmak en iyisi olacaktır. Ruhunu dinlendiren, kendini iyi ve güçlü hissettiren şeylere yönelmelisin. Tabii arzuların ve tutkuların da ilk sırada yer almalı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...