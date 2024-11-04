5 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün beklenmedik olaylar ile karşı karşıya kalabilirsin. Hiç aklında yokken başına gelenlere hazır olsan iyi edersin. Tabii bunun için neye hazırlıklı olman gerektiğini de bilmek isteyeceksin. Hadi hemen söyleyelim!

Öncelikle Güneş ve Uranüs arasındaki karşıtlık enerjisi altındayken, duygusal anlamda seni yorabilecek dönüşümlere açık olmalısın. Partnerin ile bir anda ters düşebilirsin. Uzun zamandır karşılıklı olarak sorun etmediğiniz konuları sorun etmeye başlayabilirsin. Görmezden geldiğin ya da alttan aldığın konularda toleransın kalmayabilir. Bu durum basit bir tartışmadan doğabileceği gibi ruhsal ve duygusal değişimlerle de meydana gelebilir.

İş hayatında ise bir anda dikkatini çeken sorunlar motivasyonun düşürebilir. Özellikle üstlerin ile arandaki anlaşmazlıklar ve kırgınlık yaratacak sözler bu durum karşında etkili olabilir. Yaptığın işin değerli olduğunu hissetmeye ihtiyaç duyabilirsin. Takdir görmediğin ya da emeğinin karşılığını yeterince almadığını hissettiğin bir iş yerinde çalışman zorlaşabilir. Ancak istifa ya da iş değişikliği kararından önce bu konuda gerçekten istekli ve hazır olduğundan emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...