5 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün ani enerji değişimleri yaşayabilirsin. İsteklerin değişebilir, hevesli olduğun işlerden ve iliskilerden dahi çok çabuk soğuyabilirsin. Bir anlık isteksizlikle hedeflerini değiştirebilirsin.

Tam da bu aşamada belki de önemli işler konusunda değişime gitmek için uygun bir gün olmadığını unutmamalısın. Güneş ve Uranüs arasındaki karşıtlık enerjisi hayatına hakimken mutlaka her kararı iki kere düşünmelisin. Özellikle vazgeçmek, değiştirmek ya da yenilemek konusunda aceleci olmamalısın. Profesyonel hayatındaki gibi maddi konularda da risk almak ya da karar değiştirmek için iyi bir gün değil. Düzeniniz bir süre daha sabit kalsın ki daha güvenli ve huzurlu olun!

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Romantik anlamda yoğun duygular ile dolup taşabilirsin. Aşk mı arıyorsun, yoksa aşktan mı kaçacaksın. Bu konuda bir karar vermelisin. Zira kalbini aşka açmak konusunda birtakım tereddütlerin olabilir. Güneş'in tatlı yüzüne kanıp aşka sarılmak ise yapacağın en doğru şey olacaktır. İş hayatına ilişkin karar vermemen gereken bugün içerisinde aşka dair karar vermek keyifli olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...