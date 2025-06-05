5 Haziran 2025'te Venüs’ün Boğa Burcuna Geçişinin Burçlara Etkileri
5 Haziran 2025’te Venüs’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, gökyüzü ilişkilerde sadakat, maddi konularda istikrar ve yaşamda huzur arayışını ön plana çıkarıyor. Sevgi gezegeni Venüs, Boğa’nın sabırlı ve güven dolu enerjisiyle birleştiğinde hem kalıcı bağlar kurmak hem de değerlerimizi yeniden gözden geçirmek mümkün hale geliyor. Her burç için farklı alanlarda etkili olacak bu geçişin detayları aşağıda sizi bekliyor.
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♈️ Koç
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♌️ Aslan
♐️ Yay
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