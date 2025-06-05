5 Haziran 2025: Aşkın Gezegeni Venüs, Yönetici Olduğu Boğa Burcunda

İzin istemez, talep eder.

Kendi doğasını saklamaz, ortaya koyar.

Tutarlıdır, adanmıştır ve bollukla akar.

Zevk, onun için bir tüketim değil, bir beslenme biçimidir.

Bu sebeple, Boğa’daki Venüs, doyumun sadece arzunun giderilmesinden ibaret olmadığını hatırlatır. Gerçek doyum; köklenen, süreklilik kazanan ve iç huzurla bütünleşen bir tatmindir.

Bu Geçişin Anlamı:

🌿 Fiziksel bedenin bir tapınak gibi onurlandırılması.

🌿 Duyular aracılığıyla yaşamla yeniden temas kurulması.

🌿 Öz değerle derin bağ kurma süreci.

Ancak bu geçiş, sadece güzelliğe, huzura ve keyfe açılan bir kapı değildir. Aynı zamanda bastırılmış acıların, atalardan taşınan suçluluk kalıplarının ve sevilmeye layık olmadığını sanan parçalarımızın toprakla buluşarak şifalanması anlamına gelir.

Boğa'nın sabırlı, kapsayıcı toprağı; Venüs’ün sevgisini emerek köklü dönüşümlere alan açar. Sahte aşk dönemi sona eriyor. Artık huzurunuzu bozan şeyin peşinden koşmak yok.

Zihinsel ve Fiziksel Sağlık İçin:

Eğer sinir sisteminiz düzenlenmiyorsa, vücudunuz kendini güvende hissetmiyorsa ve kararlarınız hizalanmaktan çok eksiklikten doğuyorsa, Boğa’daki Venüs tüm bunları su yüzüne çıkaracaktır.

Artık parayla, duygusallıkla, ya da öz saygıyla olan ilişkinizi ruhsal farkındalıkla atlayamazsınız.

Ya yüksek benliğinizi yansıtan bir yaşam inşa edersiniz, ya da konfor kırıntıları uğruna bedeninize ihanet eder ve buna “sadakat” demeye devam edersiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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