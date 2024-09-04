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5 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

5 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 19:01

Ailevi meseleler ve duygusal yüklerle yüzleşme zamanı! Peki 5 Eylül Perşembe gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 5 Eylül Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aile ve geçmiş bağların gündeme gelebilir. Bugün ailevi meselelerin sebep olduğu duygusal yüklerle yüzleşebilirsin. Geçmiş yaralarını kapatmanın bir yolunu bulmak üzeresin. Bu belki bir terapi, aile dizilimi veya meditasyon sürecinin sonunda meydana gelebilir. Ya da artık geçmişi geride bırakma kararı alarak hayatını değiştirmeye hazır olduğunu hissedebilirsin. 

Tam da bu noktada tüm sevdiklerini bir araya getirme arzusuyla aşırı korumacı ve bağlı olma eğilimi gösterebilirsin. Fakat güney ay düğümü esnasında yapacağın en iyi şey kendini odaklanmaktır. Kendi yaralarını sarmayı, affetmeyi ya da affedilmeyi hayatının gündemine koyarsan iyi edersin. Sen iyi olduktan sonra gerisi çorap söküyor gibi gelecektir. Tabii tüm bunlar öncelik senin olursa ve geçmişin yüklerinden arınmak konusunda ısrarcı olursan mümkün olacaktır, bizden söylemesi. 

Öte yandan bu aralar iş hayatına daha fazla vakit ayırabilirsin. Duygusal anlamda yaşadığın karmaşayı bu şekilde sonlandırabilir, kendini daha iyi hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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