5 Eylül Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün ilişkilerde bağımsızlık odak noktan olacak. Kendine özgür hissetmek için sevdiklerinden uzaklaşabilirsin. Dikkatli ol ince bir çizgide yürüyorsun. Bu mesafe düşündüğünün aksine sana pek de iyi gelmeyebilirim. Kendine yalnız ve mutsuz hissedebilirsin. Sevgilin bir bağımlılık değil bağlılık olduğunu odaklanmalısın. Yani hayatındaki insanların senin için ne kadar kıymetli olduğunu düşünmelisin. Yine de bir özgür alana ihtiyacın olduğunu hissediyorsan, belki de yalnız başına çıkacağın bir yolculuk sana iyi gelebilir.

Tüm bunların dışında yüklerinden arınmaya da hazırsın. Bugüne kadar aldığın haddinden fazla sorumluluk ve yükümlülük seni yormuş olmalı. Biraz kafanı boşaltıp sanatsal faaliyetlere, üretmeye ve yenilgiye odaklanmalısın. Zihnini yeni şeylerle meşgul etmesin. Meraklı ve ilerleme odaklı zihnini fikir üretmek için kullanmalısın. Bu sayede iş hayatında boşlukları doldurabilir, yerini sağlama alabilirsin.

Güney ay düğümünde bedensel aktiviteler de sana kendini iyi hissettirebilir. Efor sarf ederek negatif enerjiyi atmaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...