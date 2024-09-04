Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
5 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

5 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 19:01

Hazır olun, eski ile yeni iç içe geçecek! Peki 5 Eylül Perşembe gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 5 Eylül Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün eski ve yeninin iç içe girdiği bir gün olacak. Dikkatli ol, bir yandan geçmiş düzenini koruyarak bir yandan geleceğe odaklanamazsın. Önüne bakmalı, geleceğe odaklanmalı ve eskiyi arkanda bırakmalısın. Bu sayede mutlu ve huzurlu olabilirsin. Ayrıca, geçmiş ile gelecek arasında sıkışmak yerine anı yaşayabilirsin. 

Hazır şu ana dönmüşken, güney ay düğümünde yeni bir aşka kapılmaya hazır olmalısın. Kalbini açmalı, ruh eşini aramaya başlamalısın. Kalbindeki boşluk seni rahatsız ediyorsa, bu durum aşkı hazır olduğun anlamına gelebilir. Fakat biraz daha cesur ve harekete geçmeye hazır olmalısın. Bu aşamada mevcut bir birlikteliği olan Terazi burçları için de bir uyarımız var. Partnerine, geçmişin ilişki dinamiklerini koruyarak değil içinden geldiği gibi davran: Kendin ol! 

Gelelim iş hayatına! Kariyerinin seyrini değiştirecek iş tekliflerine hazır olmalısın. Gerekirse, sıfırdan başlamaktan korkmamalı ve hızlı bir Yükseliş için konfor alanından çıkmalısın. Bugün aldığın riskler karşılığını bulacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın