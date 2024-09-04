5 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün eski ve yeninin iç içe girdiği bir gün olacak. Dikkatli ol, bir yandan geçmiş düzenini koruyarak bir yandan geleceğe odaklanamazsın. Önüne bakmalı, geleceğe odaklanmalı ve eskiyi arkanda bırakmalısın. Bu sayede mutlu ve huzurlu olabilirsin. Ayrıca, geçmiş ile gelecek arasında sıkışmak yerine anı yaşayabilirsin.

Hazır şu ana dönmüşken, güney ay düğümünde yeni bir aşka kapılmaya hazır olmalısın. Kalbini açmalı, ruh eşini aramaya başlamalısın. Kalbindeki boşluk seni rahatsız ediyorsa, bu durum aşkı hazır olduğun anlamına gelebilir. Fakat biraz daha cesur ve harekete geçmeye hazır olmalısın. Bu aşamada mevcut bir birlikteliği olan Terazi burçları için de bir uyarımız var. Partnerine, geçmişin ilişki dinamiklerini koruyarak değil içinden geldiği gibi davran: Kendin ol!

Gelelim iş hayatına! Kariyerinin seyrini değiştirecek iş tekliflerine hazır olmalısın. Gerekirse, sıfırdan başlamaktan korkmamalı ve hızlı bir Yükseliş için konfor alanından çıkmalısın. Bugün aldığın riskler karşılığını bulacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...