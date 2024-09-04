5 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün topluluk içindeki rolünden söz edeceğiz. İnsanlara, olaylara ve süreçleri olan bağlılığını dikkatle el almanın zamanı geldi. Pek çok kez iyilik için yaptın işler ve üstlendiğin sorumluluklar seni yormuş olabilir. Bu aşamada kendini bir adım geri çekerek daha az sorumluluk almak isteyebilirsin. Kendini baskı altında hissetmeye başlamış olabilirsin.

Özellikle güney ay düğümünün etkisiyle özgürlük arayışı içerisine girmiş olabilirsin. Tam da bu noktada özgürleşmek, dinlenmek, yenilenmek ve kendi hayatına odaklanmak için harika bir güne başlıyorsun. Aile içinde, iş hayatında ya da toplum içinde rolü ne olursa olsun önceliğin kendin olmalı! Bu dönemde belki de birtakım tarz değişiklikleri yapmak ve kişisel hedeflerine odaklanmak sana iyi gelebilir.

Görünen o ki değişecek ve özüne döneceksin. Fırsat bu fırsat yeni bir aşkın peşine de düşmelisin. Kendini yanında iyi hissettiğin, kendin gibi olduğun ve yaratıcı yönlerini besleyen bir ilişki inşa etmeye hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...