5 Eylül Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün alışkanlıklarını sorgulayabilirsin! Hayatındaki pek çok alışkanlığı terk etmenin, eski kalıpları yıkmanın ve değişmenin zamanı geldi. Buna ilk olarak romantik ilişkilerinde köklü değişiklikler yaparak başlayabilirsin. Doğru bildiğin ya da kendini sınırlandırdığın konularda daha açık olmanın tam zamanı.

Mesela bugünden itibaren romantik ilişkinde kendini daha açık ve net bir şekilde ifade edebilirsin. İsteklerini daha fazla ortaya koyabilir ve ilişkide bireysellikten ziyade, ortak birlikteliğe odaklanabilirsin. Bu sayede hem partnerin kendini daha değerli hissedecektir hem de sen kendini ilişkiye ait hissedeceksin.

Aile duygusunun önemli olduğu bir diğer konuda iş hayatı. İş hayatında maddi kaygıların nedeniyle adaptasyon sorunu yaşıyor olabilirsin. Fakat buna bir son vermeli, konforunu arttırmak için kendini maddi anlamda güvence altına almalısın. Hayat standartlarından ödün vermek istemediğini biliyoruz. Bu nedenle maaş artışları, ek gelir ve yatırım süreçlerinin doğru değerlendirilmesi gibi konuları gündeme getirebilirsin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...