5 Eylül Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün fedakarlıklar yapman gerekebilir. Sevdiklerine ve onların isteklerine odaklanabilirsin. İlişkilerde sorumluluğu üstlenen, zorluklarla mücadele eden ve duygusal anlamda stres yaşayan taraf olabilirsin. Fakat buna mecbur değilsin!

Tüm bunlar yerine kendini mutlu etmeye odaklanmalısın. Güney ay düğümünde duygusal anlamda iyileşmeyi ve güçlenmeyi hedeflemelisin. Kendinin en iyi versiyonunu inşa etmek için önünde hiçbir engel olmadığını bilmelisin. Tam da bu noktada aile, çocuklar, partnerler ya da işi düşünmeden önce kendine bakmalısın. Özellikle de sağlığın ile ilgili her zamankinden çok daha dikkatli olmalısın. Beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmelisin, bazı bedensel aktivitelere ve egzersizlere yönelmelisin. Kendine hem ruhsal anlamda hem de bedensel anlamda güçlü hissetmek istediğin bir dönemdesin. Buna uygun hareket ederek öz güvenini de arttırabilirsin.

Bu durum romantik ilişkine dayansayacaktır! Sen kendine güvendikçe partnerinin sana saygısı ve sevgisi artacaktır. Ayaklarının yere sağlam bir şekilde basmasına odaklan. Çünkü bu sayede hızla yükseldiğini yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...