5 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün her zamankinden çok daha öz güvenli ve kendinden emin olacaksın. Geçmişten gelen birtakım öz güven sorunlarına veda etmenin zamanı geldi. Artık kendinden daha emin bir şekilde hareket etmeli, ne istediğini bilerek hayatına odaklanmalısın. Özellikle ikili ilişkilerinde gerçek değerini ortaya koymalısın.

Takdir ve ilgi beklentisini dengelemelisin! Başarılı, mutlu ya da iyi olmak için kimsenin onayına ihtiyacın yok. Aslında bunu zaten biliyorsun, fakat uygulamada bazı sorunlar yaşıyorsan; artık buna da son vermelisin. Kendinden emin bir şekilde hayatında değişiklik yapmanın da zamanı geldi. Mesela, bugün toksik ilişkilerden kurtularak huzurunu artıracak ayrılıklar gündeminde yer alabilir.

Hazır başlamışken, bazı aile bağlarında gözden geçirirsen iyi edersin. Seni dibe çeken yüklerinden kurtul! Kendi yoluna bak, zirveye doğru yükseldiğini göreceksin. Sana zarar veren kişi ne kadar yakınım olursa olsun, ondan vazgeçmen gerektiğini biliyorsun. Üstelik bunu yapacak cesarete de sahipsin, sadece harekete geçmeyi bekliyorsun. Ve bugün harekete geçmek için harika bir gün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...