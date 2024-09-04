5 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün intikam duygusuyla dolup taşabilirsin. Özellikle de geçmiş ilişkin gündeminde yer alabilir. Zihninde henüz bitiremediğin romantik ilişki sana ayak bağı olabilir. Duygularını karıştıran, aşırı tutkulu bir yaklaşım sergilemeni sağlayan ve mantıklı düşünmene engel olan geçmişten uzaklaşmanın zamanı geldi. Eski aşkından ve yaşanmışlıklardan uzaklaş, geleceğe odaklan.

Belki de biraz dinlenmek ve geçmişin izlerinden uzaklaşmak için hayatında bazı değişiklikler yapabilirsin. Mesela ev düzeninde yapacağın değişiklikler aidiyet duygusu artırabilir. Kendine ait bir yaşam alanı yaratmak seni intikam fikrinden uzaklaştırabilir. Hatta bu sayede kendi istek ve arzularına odaklanarak kısa bir yolculuğa da çıkabilirsin. Birtakım farkındalıklarla döneceğin bu yolculuk sana güç ve yenilenme fırsatı verecektir.

Tam da bu noktada iş hayatından da uzaklaşarak, bir süre dinlenme fırsatı elde edebilirsin. Fakat bu gidişin dönüşü, şüphesiz ki muhteşem olacak. Yeni fikirlerle döneceğin bu yolculuk, ticari anlaşmalar yapmak üzere büyük bir enerji ile dolmanı sağlayacak. Harekete geçmek için hazır olduğunu hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...