5 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sevdiklerine karşı güçlü bir bağlılık hissedebilirsin. Ne dersin, maceraperest ruhun biraz duruluyor mu acaba? Özellikle uzun mesafeli ilişkiler seni yorabilir. Tüm sevdiklerinin yanında olmasını isteyebilirsin. Eğer yurt dışında yaşıyorsan, geri dönüşü bile düşünebilirsin. Ancak sana bu konuda sakin ve dikkatli karar vermeni öneririz. Kurulu düzenini ani bir karar alarak ya da anlık bir heves için bozmamalısın. Belki bunun yerine sevdiklerinle bir araya geldiğin bir hafta sonu kaçamağı iyi bir başlangıç olabilir.

Özellikle romantik anlamda bu durum seni güçlendirebilir. Geleceğin için ne istediğine karar verme zamanı geldi. Yalnız olmak mı istiyorsun, yoksa sevdiklerinle birlikte özgür olmak mı? Bu kararı verdiğinde nerede olacağını da bulacaksın. Yeniden hatırlatalım, karar vermek için doğru zamanda bu hafta sonu değil.

İşte tam da bu noktada kafanı karıştıracak bazı fırsatlar da karşına çıkacak. Uluslararası bir projede yer alma fırsatı elde edebilirsin. Kariyerinde güçlü bir sıçrayış yaşamanı sağlayacak bu fırsat karşısında kendine yeni bir rota bile çizebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...