5 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün aşka odaklanacaksın. Romantik ilişkilerinde sadakat ve güven ön plana çıkacak. Bu aşamada partnerinle daha derin ve güçlü bir bağ kurmak öncelik haline gelecek. Keyifli bir hafta sonu kaçamağı ya da sevgilinle baş başa vakit geçirmek her zamankinden daha kıymetli olacak. Onun hayatının merkezinde olmak isteyeceksin! Zira o da senin hayatının merkezinde... Duygularına kapılıp hislerini baskı altında tutmadan ve arzularla dolu anlar yaşayacaksın.

Bekar Aslan burçları sizi de unutmadık! Çünkü bu dönemde duyguların ve arzuların o kadar güçlü ki hayatında birinin olmasını isteyeceksin. Belki anlık heveslere kapılıp yanlış kişiye odaklanabilirsin, dikkatli ol.

Duygusal derinliğinin fazla olduğu hafta sonu boyunca iş hayatına da bu şekilde yaklaşabilirsin. Bu nedenle kariyerinde ciddi kararlarla veya ani reaksiyonlarla uzun vadeli atılımlar yapmamalısın. Bunun yerine mevcut düzenine koruyacak adımlar atarak uzun vadede başarıyı garantilemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...