5 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün hayal gücün sınır tanımayacak... Aklında onlarca fikir ve yaratıcı proje ile uyanabilirsin. Bir işe başlayıp bir işi bitirecek kadar hızlı kararlar verebilirsin. Bu aşamada özellikle kariyerinde fark edilmeni sağlayacak güçlü projelerde yer almayı tercih etmelisin. Toplantı, etkinlik ve seminerlerde fikrini beyen etmeli, görünürlüğünü artırmalısın. Fark edilmeyi bekleme, potansiyelini ortaya çıkar.

Yaşadığın yaratıcılık patlaması, romantizme de dönüşebilir. Bugün tatlı flörtleşmeler, romantik yakınlaşmalar ve sevgi bağlarının güçlendiği anlar yaşanabilir. Tutkularına kapılmaktan kaçınma, mevcut ilişkinde aşkı canlandır. Ya da bekarsan hemen aşka yelken aç! Zira anın tadını duygularını özgür bırakarak yaşayabilirsin.

Tüm bunların dışında, başarını destekleyen kişilerle birlikte zaman geçirmek de isteyeceksin. Ailene düşkün ve birlikteliğe odaklı bir sürece gireceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...