5 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün ilham dolacaksın. Uzun zamandır ihtiyacın olan yaratıcı enerjileri Neptün'den alacaksın. Göçlü bir motivasyon ile harekete geçeceksin. Böylece her adımda başarıya yaklaşacaksın. Yaratıcılığın, keskin zekan ve analitik düşünce tarzın ile her başarıya yürüyeceksin. Bu aşamada sezgilerine de güvenmeni tavsiye ederiz, zira hislerin son derece güçlü bir şekilde seni doğru yola sevk edecektir.

Neptün durağan konumdayken, sosyal çevren ile ilgili de düşüncelerin değişebilir. Arkadaşlık bağlarında samimiyet ve iç huzura önem vererek daha net bir düzen sağlamak isteyebilirsin. Yanında huzurlu olduğun kişiler ve birlikte özgür olduğun dostlar edinmek isteyeceksin.

Tabii aşk hayatında da benzer şeylerden söz edeceğiz. Ancak senin de partnerine karşı açık olman gerektiğini söylemeden geçmemeliyiz. Kim olduğunu göster, unutma gerçek bir Başak ile tanışan hiçkimse bir daha onsuz yaşayamaz. Tabii gerçek bir bağlılık istiyorsan... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...