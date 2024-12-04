5 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hayallerin değişecek! Sanki gökyüzünden yeryüzüne ineceksin ve ayakların yere sıkı sıkıya basacak. Gerçekçi hedefler, akılcı çözümler ve belirsizlikten uzak bir netlik gündeminde yer alacak. Hedeflerinde her zamankinden net ve ısrarcı olacağın da kesin.

Tam da bu noktada Neptün, sana yol gösterecek. O durdukça sen cesaretlenecek ve ilerlemek isteyeceksin. Bu yüzden garantici adımlar atarak başaracağından emin olduğun işlerde rol alacaksın. Böylece yeni başlangıçlar da yapabilirsin. Hatta bugün başlayacağın her şeyde başarıyı da garantileyebilirsin.

Sezgilerini dinlemelisin... Bu sayede ruhunun derinlerindeki olmak istediğin yere doğru ilerleyebileceksin! Romantik anlamda da benzer hisler yaşayacaksın. Bir bakmışsın aşkı bulmuşsun. Bu arada geçmiş aşkın da yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...