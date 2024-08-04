5 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün tüm pozitif enerjin ile haftaya başlıyorsun. Keyifli bir hafta geçirmek için sınırları zorlayacak istek ve heyecana sahipsin. İstediğini elde edene kadar durmaya ise hiç niyetli değilsin. Azmin zaferini elde edebilirsin, ancak retroda yapmaman gereken hırsın seni yönetmesine izin vermek. Yani, ince bir çizgi üzerinde yürüyorsun... Özellikle de iş hayatında güç mücadelesine girer ve üstünlüğünü kabul ettirmek için ısrarcı olursan, başarısız olabilirsin.

Tüm gücünle hedefine kilitlenip, sadece kendi işine bakarsan başarı seni bekliyor. Tabii bu durumda iş arkadaşlarının ve üstlerinin fikirlerine, desteğine de açık olmalısın. Elde edeceğin başarının kazancını arttırma ve gücüne güç katma fırsatı olduğunu unutma. Güç elde etmek için, güçlü olduğunu ispat etmek değil yeteneklerini ortaya çıkarmak yeterli olacak.

Gelelim aşk hayatına! Romantik sürprizler ve güzel haberler seni bekliyor. Ailen büyüyor, hanenize bir de bebek geliyor. Rica ediyorum tatlı heyecan var ne mutluluklarla yeni bir dönem başlıyor. Bu keyfin tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...