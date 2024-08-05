5 – 11 Ağustos 2024 Haftasının Yantrası Eturgen Şaman Şans Yantra ve Haftanın Kristali Bilim Taşı
Eturgen Şaman şans yantrası 7 sayı sekansı ile 777 7777 ile hazırlanmıştır.
Bilgeliği, şansı, başarı ve mutluluğu, tüm elementlerin uyum ve dengesini, üzerindeki güçlü semboller ile altın oran enerjisini yaşamlarımıza taşır.
Haftanın kristali: mor kalsedonlu akik
Mor kalsedonlu akik taşının tarihçesi
Antik çağlarda akik taşları şifa tılsımı ve güç sembolü olarak da dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılmış, farklı medeniyetler bu taşlara tıbbi ve tılsımlı özellikler atfetmiştir.
Akik taşının kullanımı Neolitik Çağ'a kadar uzanıyor ve antik Yunan ve Mısır medeniyetlerinde oldukça değerliydi. Mezopotamya'da akikler zenginlik ve otoriteyi simgeleyen mühürlerin kazınması için kullanılırdı. Romalılar akikleri ilaç öğütme aletlerinde kullanırlardı.
Mor kalsedonlu akik taşının anlamı
Mor Akik, özel güçleri nedeniyle tarih boyunca değerli bir taş olmuştur. Yaratıcılığı artırabilir, denge ve koruma sağlayabilir ve olumsuzlukları uzak tutabilir. İnsanlar ona 'Bilim Taşı ' ve 'Astral'in Kutsal Taşı' derler çünkü iyileştirebilir, düşünme becerilerini geliştirebilir ve daha yüksek ruhsal seviyelere ulaşmamıza yardımcı olabilir.
Mor kalsedonlu akik ayrıca iyi şans getirmesi, yin ve yang enerjilerini dengelemesi ve yaratıcılığı ateşlemesiyle bilinir. Hayatınızda koruma ve uyum istiyorsanız, mor kalsedonlu akik sizin için mükemmel bir değerli taştır.