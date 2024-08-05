5 – 11 Ağustos 2024 Haftasının Yantrası Eturgen Şaman Şans Yantra ve Haftanın Kristali Bilim Taşı

Mor kalsedonlu akik bütünsel şifa sağlar, duyguları dengeler, fiziksel refahı teşvik eder ve ruhsal gelişimi artırır. Mor akik'in neler sunabileceğine daha yakından bakalım!

Duygusal iyileşme

Mor akik, bireylerin olumsuz duygularla yüzleşmesine ve onları serbest bırakmasına yardımcı olur, daha fazla netlik ve kişisel gelişim sağlar. Bu kristalin geçmiş travmaları ve korkuları bırakma sürecinde yardımcı olduğu ve duygusal denge ve istikrar duygusuna yol açtığı bilinmektedir.

Mor kalsedonlu akik kullanarak, bireyler yaratıcılıklarını ve sezgilerini açığa çıkarabilir, kendileri ve duyguları hakkında daha derin bir anlayış kazanabilirler. Ayrıca, mor akik'in konsantrasyonu artırdığı, koruma ve güvenlik sağladığı ve verimliliği artırdığı bilinmektedir.

Fiziksel şifa

Mor kalsedonlu akik fiziksel rahatsızlıkların iyileşmesine yardımcı olur. Bu değerli taş genellikle sindirim sorunları, rahim sorunları, lenf sistemleri ve pankreas sorunları için kullanılır. Ayrıca kas ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilecek sakinleştirici ve rahatlatıcı titreşimlere sahip olduğuna inanılır ve bu da onu sporcular için yararlı hale getirir.

Mor akik'in metabolizmayı hızlandırdığı, gün boyunca fiziksel enerji sağladığı ve geceleri daha dinlendirici bir uykuya yol açtığı bilinmektedir. İyileştirici özellikleri ayrıca belirli cilt rahatsızlıkları ve kan damarı sorunları olan kişilere de fayda sağlayabilir.

Ruhsal şifa

Mor kalsedonlu akik denge ve uyum getiren özel bir kristaldir. Maneviyatı ve psişik yetenekleri artıran büyülü özelliklere sahiptir. Mor kalsedonlu akik olumsuzluk ve kötülüğe karşı koruma sağlar ve bu da onu manevi keşif için değerli bir araç haline getirir. Menekşe Alevi ile bağlantı kurar ve bireylerin manevi yolculuklarında onlara yardımcı olur.

Çakra dengeleme

Mor akik, vücudun enerji merkezlerini dengelemek için güçlü bir kristaldir. Özellikle Üçüncü Göz ve Taç çakralarıyla çalışır, içgörüyü, psişik yetenekleri ve ruhsal gelişimi artırır. 7 sayı sekansı ile betimlenir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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