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5 – 11 Ağustos 2024 Haftasının Yantrası Eturgen Şaman Şans Yantra ve Haftanın Kristali Bilim Taşı

etiket 5 – 11 Ağustos 2024 Haftasının Yantrası Eturgen Şaman Şans Yantra ve Haftanın Kristali Bilim Taşı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 09:31

Eturgen Şaman şans yantrası 7 sayı sekansı ile 777 7777 ile hazırlanmıştır.

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Bilgeliği, şansı, başarı ve mutluluğu, tüm elementlerin uyum ve dengesini, üzerindeki güçlü semboller ile altın oran enerjisini yaşamlarımıza taşır.

Bilgeliği, şansı, başarı ve mutluluğu, tüm elementlerin uyum ve dengesini, üzerindeki güçlü semboller ile altın oran enerjisini yaşamlarımıza taşır.

Nazar kötü enerjiye dair tüm enerjileri kullandığı sürece tüm zararları enerjileri yok edicidir.  Element zayıflığına sahip haritalarda ve Güneş burçları Koç, Boğa, Aslan ve Terazi burçları için uygun bir yantradır. Kişisel doğum haritası incelendikten sonra dört element ve gezegen saatlerine uygun olarak altın, bakır, gümüş ya da oniks olarak kişiyse özel olarak hazırlanır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır. 

Haftanın kristali: mor kalsedonlu akik

Haftanın kristali: mor kalsedonlu akik

Mor kalsedon akik, gizli gerçekleri ortaya çıkarma ve fiziksel, duygusal ve entelektüel enerjilerde dengeyi destekleme yeteneğine sahip olduğuna inanılan eş merkezli katmanlar halinde düzenlenmiş kuvars kristallerinden oluşan bir mineraldir. Önemli kültürlerin pek çoğunda bu kristalin bize yardım etmek için dünyaya gönderilen ruhlarının parçaları olduğuna inanır.

Bu taş, çok yönlü özellikleri nedeniyle yalnızca mücevher dünyasında değil, aynı zamanda kristal terapisi ve astroloji dünyasında da oldukça takdir edilmektedir. Onu öne çıkaran renk mordur ve gölgede olan ve ilerlememize izin vermeyen her şeyi gün yüzüne çıkardığı bilinmektedir.

Mor kalsedonlu akik taşının tarihçesi

Antik çağlarda akik taşları şifa tılsımı ve güç sembolü olarak da dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılmış, farklı medeniyetler bu taşlara tıbbi ve tılsımlı özellikler atfetmiştir.

Akik taşının kullanımı Neolitik Çağ'a kadar uzanıyor ve antik Yunan ve Mısır medeniyetlerinde oldukça değerliydi. Mezopotamya'da akikler zenginlik ve otoriteyi simgeleyen mühürlerin kazınması için kullanılırdı. Romalılar akikleri ilaç öğütme aletlerinde kullanırlardı.

Mor kalsedonlu akik taşının anlamı

Mor Akik, özel güçleri nedeniyle tarih boyunca değerli bir taş olmuştur. Yaratıcılığı artırabilir, denge ve koruma sağlayabilir ve olumsuzlukları uzak tutabilir. İnsanlar ona 'Bilim Taşı ' ve 'Astral'in Kutsal Taşı' derler çünkü iyileştirebilir, düşünme becerilerini geliştirebilir ve daha yüksek ruhsal seviyelere ulaşmamıza yardımcı olabilir.

Mor kalsedonlu akik ayrıca iyi şans getirmesi, yin ve yang enerjilerini dengelemesi ve yaratıcılığı ateşlemesiyle bilinir. Hayatınızda koruma ve uyum istiyorsanız, mor kalsedonlu akik sizin için mükemmel bir değerli taştır.

Faydaları ve şifalı özellikleri

Faydaları ve şifalı özellikleri

Mor kalsedonlu akik bütünsel şifa sağlar, duyguları dengeler, fiziksel refahı teşvik eder ve ruhsal gelişimi artırır. Mor akik'in neler sunabileceğine daha yakından bakalım!

Duygusal iyileşme

Mor akik, bireylerin olumsuz duygularla yüzleşmesine ve onları serbest bırakmasına yardımcı olur, daha fazla netlik ve kişisel gelişim sağlar. Bu kristalin geçmiş travmaları ve korkuları bırakma sürecinde yardımcı olduğu ve duygusal denge ve istikrar duygusuna yol açtığı bilinmektedir.

Mor kalsedonlu akik kullanarak, bireyler yaratıcılıklarını ve sezgilerini açığa çıkarabilir, kendileri ve duyguları hakkında daha derin bir anlayış kazanabilirler. Ayrıca, mor akik'in konsantrasyonu artırdığı, koruma ve güvenlik sağladığı ve verimliliği artırdığı bilinmektedir.

Fiziksel şifa

Mor kalsedonlu akik fiziksel rahatsızlıkların iyileşmesine yardımcı olur. Bu değerli taş genellikle sindirim sorunları, rahim sorunları, lenf sistemleri ve pankreas sorunları için kullanılır. Ayrıca kas ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilecek sakinleştirici ve rahatlatıcı titreşimlere sahip olduğuna inanılır ve bu da onu sporcular için yararlı hale getirir.

Mor akik'in metabolizmayı hızlandırdığı, gün boyunca fiziksel enerji sağladığı ve geceleri daha dinlendirici bir uykuya yol açtığı bilinmektedir. İyileştirici özellikleri ayrıca belirli cilt rahatsızlıkları ve kan damarı sorunları olan kişilere de fayda sağlayabilir.

Ruhsal şifa

Mor kalsedonlu akik denge ve uyum getiren özel bir kristaldir. Maneviyatı ve psişik yetenekleri artıran büyülü özelliklere sahiptir. Mor kalsedonlu akik olumsuzluk ve kötülüğe karşı koruma sağlar ve bu da onu manevi keşif için değerli bir araç haline getirir. Menekşe Alevi ile bağlantı kurar ve bireylerin manevi yolculuklarında onlara yardımcı olur.

Çakra dengeleme

Mor akik, vücudun enerji merkezlerini dengelemek için güçlü bir kristaldir. Özellikle Üçüncü Göz ve Taç çakralarıyla çalışır, içgörüyü, psişik yetenekleri ve ruhsal gelişimi artırır. 7 sayı sekansı ile betimlenir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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