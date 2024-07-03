4 Temmuz Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün Merkür ve Plüton arasındaki karşıt açının etkisiyle bilinçaltındaki birtakım gerçeklerle yüzleşebilirsin! Bu güçlü astrolojik etki, yüreğinin derinlerinde bitmemiş bir aşkı, büyük bir düş kırıklığını ya da travmayı hatırlatabilir... Yüzleşmeyi beklediğin gizli kalmış konular üzerinde derinlemesine düşünmen gerekebilir. Böylece, iç dünyanda bazı gerilimler ve korkular yüzeye çıkabilir. Bu durum kulağa pek de hoş gelmiyor değil mi?

Oysa bu taze bir başlangıcın habercisi! Geçmiş sorunların defterden silineceği, mutlu olacağın ve hayallerine ulaşacağın anlamına geliyor. Yeter ki derinlerde saklanan bu sorunla yüzleşerek vedalaş! Gerisi çorap söküğü gibi gelecek.

Mesele, kendine güveninin artması sayesinde iş hayatında başarı elde edebilirsin. Aşk hayatında önemli itiraflarla ilişkinin dengelerini değiştirebilirsin. Aile içinde ise otoriteyi eline alabilirsin. Kısacası seni güçlendirecek bu fırsatı kaçırmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...