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4 Temmuz Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

4 Temmuz Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 19:01

Plüton, geçmişi telafi edecek! Hayata yeniden başlamış gibi olacaksınız. Peki, 4 Temmuz Perşembe gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 4 Temmuz Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Merkür ve Plüton arasındaki karşıt açının etkisiyle bilinçaltındaki birtakım gerçeklerle yüzleşebilirsin! Bu güçlü astrolojik etki, yüreğinin derinlerinde bitmemiş bir aşkı, büyük bir düş kırıklığını ya da travmayı hatırlatabilir... Yüzleşmeyi beklediğin gizli kalmış konular üzerinde derinlemesine düşünmen gerekebilir. Böylece, iç dünyanda bazı gerilimler ve korkular yüzeye çıkabilir. Bu durum kulağa pek de hoş gelmiyor değil mi? 

Oysa bu taze bir başlangıcın habercisi! Geçmiş sorunların defterden silineceği, mutlu olacağın ve hayallerine ulaşacağın anlamına geliyor. Yeter ki derinlerde saklanan bu sorunla yüzleşerek vedalaş! Gerisi çorap söküğü gibi gelecek. 

Mesele, kendine güveninin artması sayesinde iş hayatında başarı elde edebilirsin. Aşk hayatında önemli itiraflarla ilişkinin dengelerini değiştirebilirsin. Aile içinde ise otoriteyi eline alabilirsin. Kısacası seni güçlendirecek bu fırsatı kaçırmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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