4 Temmuz Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün Merkür ile Plüton arasındaki karşıtlık nedeniyle sosyal ilişkilerinde gerilim söz konusu olabilir. Arkadaşlarınla ilişkilerinde birtakım güç mücadeleleri yaşanabilir. Sosyal çevrende gizli kalmış bazı konular açığa çıkabilir. Bu güçlü astrolojik etki, sosyal ilişkilerini ve hedeflerini gözden geçirmen için önemli fırsatlara işaret ediyor. Zira hayatındaki 'toksik' kişilerden uzaklaşmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor. Dost bildiğin kimi düşmanlarının su yüzüne çıkmasına izin ver.

Ne diyelim, bunca başarı ve asaletin kıskançlığı da çok olur. Açıkçası bu temizlik ve sosyal hayatındaki değişim, sana kendini iyi hissettirecek. Seni negatif etkileyen kişilerden uzaklaşmak, enerjini yükseltecek.

Tüm bunların yanında iş hayatında da başarın artacak. Uzun vadeli planlarında değişikliğin zamanı gelmiş olabilir. Ne dersin, sadece kendini düşünerek bir kariyer planı yapmanın zamanı gelmedi mi? Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...