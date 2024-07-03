4 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün meydana gelecek olan Merkür ve Plüton karşıtlığı, kariyerin ve toplumsal statün üzerinde derinlemesine düşünmene neden olacak. Bu enerjiyle birlikte iş yerinde bazı gerilimler ve güç mücadeleleri söz konusu olabilir. Kariyer hedeflerinle ilgili gizli kalmış bazı konular açığa çıkabilir. Bu süreç, kariyerini ve toplumsal statünü dönüştürmek için bir fırsat olabilir.

Zira Plüton'un açığa çıkardığı gerçekler önünü açabilir. Bir süredir hakkını yemeğe çalışan üstün ya da ekip arkadaşın ifşa olabilir. Bu noktada yükselmeyi, başarıya ulaşmayı ve terfi haberini bekle. Hak ettiğin saygınlığı nazik ve akılcı bir duruş sergileyerek elde edeceksin. Etrafında dönen kaos bir anda son bulacak. Anlaşılan, düşmanlarının eli ayağı birbirine dolaşacak.

Öte yandan bugün bir de ayrılık haberi vereceğiz. Sanıyoruz aşk hayatında bir takım çatlak sesler var. Aranızdaki anlaşmazlıkları çözemezseniz, bırakmak zorunda olacağınız ana doğru yaklaşıyorsunuz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...