4 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün Merkür ile Plüton arasındaki karşıt açının olumsuz etkisine dikkat etmelisin. Özellikle yüksek öğrenim ve kişisel gelişim konusunda önemli kararlar alman gerekebilir. Bir tercih yapman, eğitim hayatını şekillendirmen gereken bir dönüm noktasındasın. Yoksa akademik kariyerden vazgeçmeyi mi düşünüyorsun? Açıkçası, Plüton bu konuda seni uyarıyor. Akademik hayatın ve kişisel gelişim konularına odaklanarak, statünü atlama şansın olduğuna işaret ediyor.

Eğitim hayatında olduğu gibi iş hayatında da önün açık. Bugün hırslarına tutunur ve vazgeçmezsen, bir hayli kazançlı çıkacaksın. Maddi ve manevi anlamda seni tatmin edecek bir yükseliş evresindesin.

Fakat bu aralar aşk hayatını da ihmal etmemelisin. Duygusal desteğe ihtiyaç duyabilirsin. Partnerine sıkı sarıl! Aşk, senin için en büyük ilaç ve güç olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...