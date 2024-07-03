4 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün meydana gelecek olan Merkür ile Plüton arasındaki karşıt açının güçlü etkisi altındasın. Seni yoran şeylerin, hayatını güzelleştirdiği bir güne hazır ol. Bu kez düştüğünü sandığın yerden büyüyecek ve kazanacaksın. Bu dönemde özellikle de kimliğin ve ilişkilerin üzerinde derinlemesine düşünebilirsin. Kendi kimliğinle ilgili bazı gizli kalmış yönlerin açığa çıkabilir. Başkalarıyla olan ilişkilerinde ise güç ve kontrol mücadeleleri yaşayabilirsin. Ne dersin artık değişmenin ve değiştirmenin zamanı gelmedi mi?

Mesela değişime kendinden başlayabilirsin. Hayatını isteklerine, arzularına ve hedeflerine göre şekillendirebilirsin. Artık kendini yeterince iyi tanıyorsun, peki yeterince zaman ayırıyor musun? Bunun için harika bir gün! Bugün, kendin için bir şeyler yapmalısın.

Açıkçası bu yüzden aşk hayatını ve iş hayatını ayrı ayrı ele almayacağız. Aşkı da işi de istediğin gibi yönlendirmelisin. İstediğin hayatı yaşamak için bu şansı kaçırma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...