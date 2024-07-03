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4 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

4 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 19:01

Kişisel farkındalıklarla omuzlarınızdaki yüklerden kurtulun. İstediklerinizi elde etmenin tam zamanı! Peki, 4 Temmuz Perşembe gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 4 Temmuz Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün meydana gelecek olan Merkür ile Plüton arasındaki karşıt açının güçlü etkisi altındasın. Seni yoran şeylerin, hayatını güzelleştirdiği bir güne hazır ol. Bu kez düştüğünü sandığın yerden büyüyecek ve kazanacaksın. Bu dönemde özellikle de kimliğin ve ilişkilerin üzerinde derinlemesine düşünebilirsin. Kendi kimliğinle ilgili bazı gizli kalmış yönlerin açığa çıkabilir. Başkalarıyla olan ilişkilerinde ise güç ve kontrol mücadeleleri yaşayabilirsin. Ne dersin artık değişmenin ve değiştirmenin zamanı gelmedi mi? 

Mesela değişime kendinden başlayabilirsin. Hayatını isteklerine, arzularına ve hedeflerine göre şekillendirebilirsin. Artık kendini yeterince iyi tanıyorsun, peki yeterince zaman ayırıyor musun? Bunun için harika bir gün! Bugün, kendin için bir şeyler yapmalısın.

Açıkçası bu yüzden aşk hayatını ve iş hayatını ayrı ayrı ele almayacağız. Aşkı da işi de istediğin gibi yönlendirmelisin. İstediğin hayatı yaşamak için bu şansı kaçırma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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