4 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün farklı bir şeyler yapmak isteyeceksin. Heyecan arayacak, değişim için elini taşın altına koyacaksın. Peki, bir maceraya atılmaya hazır mısın? Bir anlık kararlarla yola çıkabilir misin, mesela?

Açıkçası Jüpiter retronun son bulduğu bugün, her şey değişebilir! Ve sen kendini bir anda verdiğin bir kararla yolda bulabilirsin. Üstelik dönüşünü planlamadan ve öylesine çıkabilirsin bu yolculuğa. Seni üzen, yoran ve strese sokan konulardan uzaklaşıp gitme vaktinin geldiğini hissedeceksin. Bu hisse kapılırsan, arınacaksın da!

İçsel anlamda güçlü bir huzura kavuşmak üzeresin. Yaşadığın enerji değişimi sayesinde düşüncelerin de netleşecek. Hayatını yeniden planlama şansın olacak. İşini, ilişkilerini ve yaşam tarzını gözden geçirerek senin için en iyi olanı bulacaksın. Yeter ki tereddüt etme ve durma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...