4 Şubat Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün şans seni bulacak! Jüpiter retronun sona ermesi ile birlikte işlerin su gibi akacak. Bir süredir olduramadığın meseleler, çözemediğin düğümler ve aşamadığın engeller adeta ortadan kalkacak. Ticaret ile uğraşıyorsan, beklediğin toplu para da eline ulaşacak.

Bolluk ve bereket dolu bir güne başlıyorsun. Bugünün tadını çıkarmalı, daha fazlasını elde etmek için gerektiği noktalarda risk de almalısın. Yani paranı yatırım için harcamaktan korkmamalısın. Geleceğini garanti altına almanı sağlayacak girişimler söz konusu olduğunda ortaklık ilişkisi kurmaya da açık olmalısın. Tabii ortaklarını dikkatle seçmeli, emin olmadığın kişilerle yürümemelisin.

İş hayatında büyüme ve yükselme döngüsüne giriyorsun. Her attığın adımın ödüllendirileceği günler seni bekliyor. Sen de hırslı ve rekabetçi olarak bu durumu beslemelisin. Hatta durmamalı, rakip tanımamalı ve kendine büyük hedefler belirlemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...