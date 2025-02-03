4 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün yarım kalanlara odaklanabilirsin. Bir süredir elinin ermediği, düzene sokamadığın konulara yönelebilirsin. Jüpiter retronun son bulmasıyla birlikte hayatında yeni bir düzen oluşturabilirsin.

İşte bu noktada mutlaka yarım kalan işlere, kapanmayan dosyalara, 'artık yılan hikayesine döndü' dediğin bitmemiş meselelere odaklanabilirsin. Güçlü bir arınma sürecine girmek üzeresin. Hayatını tamamen değiştirme, yolunu açma ve yaşantını iyileştirme şansın var. Tabii bunun için bazı şeyleri de göze almalısın. Adres değişikliği, aile düzeni değişikliği ve ayrılıklara hazır olmalısın.

Seni güçlendirecek kararlar alacaksın. Arınacak, iyileşecek ve mutlu olacaksın. Ayrılmaktan ve veda etmekten korkma. Özellikle geçmişe bir el salla ve geleceğin mucizelerini kucakla. Huzur dolu günler seni bekliyor. Üstelik yeni bir iş ve aşk da pek yakında hayatına girebilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...