4 Ocak Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün iç huzur ve spiritüel enerjilere odaklanacaksın. Mental anlamda şifalanmak için kendine dönecek, iç sesini takip edeceksin. Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte kendini gitmeyi arzulayan bir ruh hali içerisinde bulabilirsin. Ne dersin, uzun zamandır hayalini kurduğun o yola çıkmanın zamanı gelmedi mi artık?

Tam da bu noktada geçmişten, hayal kırıklıklarından ya da değiştiremediğin şeylerden uzaklaşma tutkusuyla dolabilirsin. Kısa bir yolculuk, basit bir hafta sonu kaçamağı bile keyfini yerine getirmeye yetecektir. Yenilenmek ve tazelenmek için bolca vaktin olacak.

İlham verici fırsatlar ve romantik karşılaşmalar da söz konusu olabilir bu yolculukta. Görünen o ki bir taşla iki kuş vurmak ve hayatında bazı şeyleri kalıcı olarak değiştirmek üzeresin. Peki nereye gideceksin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...