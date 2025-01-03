4 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün huzura odaklanabilirsin. Manevi anlamda sana güç veren ilişkilere yönelmeli ve biraz da romantik enerjilere kapılabilirsin. Hatta bu hafta sonunu gönlüne eseni yapıp dilediğince yaşayabilir, sınırları da esnetebilirsin. Zira, Venüs'ün Balık burcuna geçişi sana arzularına kapılmak konusunda görmezden gelemeyeceğin bir cesaret verecek.

Kapıldığın romantik enerjiler duygusal iniş çıkışların da habercisi olacak. Yani bugün bir anda aşka kapılabilir ya da bir anda partnerinden uzaklaşmak isteyebilirsin. Heyecana kapılarak alacağın kararlara ise dikkat etmelisin. Geçici duyguların peşinden yanlış kararlar verebilirsin.

Gelelim iş hayatına! Duygusal anlamda fazla kararsız olduğun bugün profesyonel kararlar da vermemeni tavsiye etmeliyiz. İş hayatını ve kariyerini etkileyecek adımlar atmak yerine mevcut düzenini korumak en iyisi olacaktır. Özellikle finansal konularda risk almadan ilerleyerek güvende kalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...