4 Ocak Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün aşktan söz edeceğiz! Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte gizli kalmış duyguların ortaya çıkacak. Aşkı dolu dolu yaşamak, seviyorsan söylemek isteyeceksin. Duygularını paylaşmak ve kendini anlatmak için harekete geçeceksin.

Aman dikkat, bir anda aşka kapılma ihtimalin de hayli yüksek. Duygusal anlamda yaşadığın iniş çıkışlar anlık heveslere kapılmana neden olabilir. Biraz da hayalperest olabilirsin bugünlerde... Düşlerini takip etmek, gerçek olmayacağını bildiğin halde şansını denemek gündeminde olabilir. Bize soracak olursan, bugün eski sevgilini telefon rehberinden silmeli, geçmişe dönmemeli ve kafa karışıklıklarına kapılmamalısın.

Venüs, yaratıcılığını ortaya çıkarman konusunda da seni destekleyecek. Zihnin açılacak, yeni projelere imza atma telaşı içine gireceksin. Karlı işlere dönüşecek fikirlerinin peşinden gitmek için harika bir gün. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...