4 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün hayallerine odaklanacaksın! Kariyer basamaklarını hızla tırmanmak için bir hayli ısrarcı ve istekli olacaksın. İş hayatında öne geçmek, adından söz ettirmek ve kendini kanıtlamak için risk almaya hazır olduğunu da hissedeceksin. Hatta daha fazlası için elindekilerden vazgeçmeye bile razı olabilirsin.

Tam da bu noktada, Venüs'ün Balık burcuna geçişi sana cesaret verecek. Kendine koyduğun hedefe ulaşmak için acele edeceksin. Fakat bu acele seni şaşırtabilir. Dikkatli ol, sezgilerine rağmen vereceğin acele kararların sonucu pek de beklediğin gibi olmayabilir. Yerinde risklerle hayallerine emin adımlarla gitmelisin.

Gelelim aşk hayatına! Romantik ilişkinde, iş hayatının aksine stabil bir düzen arayacaksın. Heyecandan uzak duracak günlük rutinlerine devam edeceksin. Bu aşamada farkında olmadan partnerin ya da flörtüne uzak bile davranabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...